Javier Ortega Smith, secretario general de Vox y líder del partido en el Ayuntamiento de Madrid, ha reventado un acto organizado por el consistorio para homenajear a las víctimas de violencia machista. Ha asegurado que la ley contra la violencia de género "es discriminatoria" y que sobre ella se organizan "chiringuitos que viven de la tragedia".

Una actuación que para Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, supone "una vergüenza". "Lo he dicho yo y todas las mujeres del movimiento feminista que estaban aquí. Es una vergüenza y de tener poca empatía reventar un acto en conmemoración a las mujeres asesinadas".

"Detrás de todo esto está el odio hacia las mujeres"

En cuanto a los "chiringuitos" a los que se ha referido Ortega Smith, Rita Maestre ha señalado en Al Rojo Vivo que desde Vox "son conscientes" de todo el trabajo que se hace con las víctimas de violencia machista, pero "están poniendo en marcha una campaña de mentiras y misógina y detrás de esto está el odio hacia las mujeres".

"Chiringuitos mentales lo que tienen ellos. La Policía, el sistema judicial, las trabajadoras sociales, las psicólogas llevan a cabo todo tipo de trabajos con las víctimas. En Vox lo saben y son conscientes, pero rechazan que podamos vivir en igualdad y libertad. Esto se está demostrando ahora, pero viene de toda la vida", ha apuntado al respecto.

"No queremos tener miedo a ser violadas o asesinadas. Queremos tener vidas dignas"

"La mayoría de la sociedad quiere que las instituciones públicas sirvan para ayudar a las mujeres, para que podamos avanzar y para que podamos vivir vidas plenas y dignas. Que no tengamos miedo a ser violadas o asesinadas. Esto es sentido común y lo desean todas las mujeres, sea de Vox, de Más País o del PSOE", ha apostillado durante su intervención.

Por otro lado, la portavoz de Más Madrid ha instado a "no dar cabida a estos discursos que nos hacen discutir sobre datos falsos y mentiras y a no permitir que la extrema derecha pueda condicionar las políticas públicas que se lancen". "Nos tenemos que centran en mejorar la atención, en ampliar las plazas y en educar para que en las cabezas de de los hombres no se generen las ideas de maltrato".