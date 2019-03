Rafael Simancas: "Pedro Sánchez ha obtenido un buen resultado"

EL NÚMERO CINCO DEL PSOE EN MADRID CREE QUE SON LA "ALTERNATIVA" AL PP

Desde el PSOE siguen insistiendo en que no se va a apoyar la investidura de Mariano Rajoy y que los socialistas son "la alternativa de cambio al PP". El número cinco del PSOE por Madrid, Rafael Simancas, señala que, si bien no están "satisfechos" con el resultado, "el contexto no es comparable al del año '82".