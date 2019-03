Pilar Baeza, respaldada por Podemos : "Lleva más de 30 años reinsertada”

El secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha expresado este martes el total respaldo de la formación a su candidata a la alcaldía de Ávila, Pilar Baeza, que en 1985 fue condenada a 30 años de prisión -de los cuales cumplió siete- como inductora del asesinato de su presunto violador.

Tras una rueda de prensa en la que Baeza ha confirmado que mantiene su candidatura, Fernández ha insistido en que la candidata "ha saldado su deuda con la sociedad" y en que "lleva más de 30 años reinsertada con total normalidad en nuestra sociedad". Apoyarla, ha recalcado, "es lo que tenemos que hacer".

"Respetar y apoyar a Pilar es respaldar y apoyar la Constitución y el sistema democrático", ha afirmado el representante autonómico de Podemos, quien ha admitido que las bases desconocían esta información sobre la candidata cuando la votaron en las primarias por la alcaldía de Ávila.

Momentos antes, durante su comparecencia, Pilar Baeza había denunciado que sufrió "coacciones externas" para abandonar la carrera por la alcaldía y que trataron de chantajearla con hacer pública la información sobre su pasado. "Yo no acepto chantajes ni me vendo, pues no es la primera vez que intentan callarme usando mi pasado como amenaza", ha aseverado.

Pablo Fernández ha alabado a Baeza y su decisión de seguir adelante con su candidatura. "Pilar ha demostrado que es una mujer valiente, que es una mujer con la firme determinación de cambiar las cosas", ha recalcado.