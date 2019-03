Piqué: "La primera legislatura de Aznar fue más reformista que la de Rajoy"

El exministro de Industria Josep Piqué sostiene que la primera legislatura de Aznar fue más reformista que la primera de Rajoy. "Yo no me quiero resignar como ciudadano a que millones de jóvenes no tengan expectativas de futuro". Josep Piqué defiende que "es preferible un 'minijob' a tener a los jóvenes en la cola del paro". Reconoce que los 'minijobs' pueden ser muy criticables, pero no se puede dar por buena una situación en la que el mercado laboral español está muy segmentado. "Hay que homogeneizar las condiciones de nuestro mercado de trabajo".

Piqué afirma que "jamás vio sobresueldos" en el Partido Popular. El exministro se muestra sorprendido por el patrimonio que Bárcenas almacenaba en Suiza. "Es mucho dinero para ganarlo en tan poco tiempo. Coincidí con Bárcenas en el Senado, era una persona muy discreta y silenciosa, que pasaba desapercibida".