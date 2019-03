Pérez Royo: "Rajoy no es candidato todavía, no puede declinar nada"

EL CATEDRÁTICO, SOBRE EL PROCESO DE INVESTIDURA PARA NOMBRAR A UN PRESIDENTE

Para el catedrático de Derecho Constitucional de la US, "la situación es inédita. A nadie se le había ocurrido que se podía llegar" hasta aquí. En este sentido, considera que es "casi el cierre del sistema político". Sobre Mariano Rajoy, señala Pérez Royo que "hasta que no le proponga el rey, no puede renunciar".