Pérez de Vargas, exdirector del centro Cardenal Cisneros: "Pablo Casado llegó al centro a través de dos personas muy cercanas a Aguirre"

"NO TENGO CONSTANCIA DE QUE SE PRESIONASE A NINGÚN PROFESOR", APUNTA

Después de sus explicaciones confusas en varios medios, el exdirector del CES Cardenal Cisneros, Alberto Pérez de Vargas, ha dicho en Al Rojo Vivo que Esperanza Aguirre no le llamó para presionar. No obstante, ha apuntado que "Casado tuvo un trato más próximo, pero eso no le permitía aprobar". También ha añadido que ha dejado Ciudadanos "porque se asocia lo ocurrido con algún tipo de estrategia política del partido".