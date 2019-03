RAFAEL HERANDO SOBRE LA POLÉMICA DE LAS NNGG DEL PP

A las autoridades de la Comunidad Valenciana le parecieron "chiquilladas" las fotos que aparecieron con miembros de Nuevas Generaciones del PP haciendo saludos fascitas. A Hernando "le parece muy mal". "Me parece muy mal la gente que aparece con banderas republicanas o preconstitucionales. La utilización de otros símbolos me parece completamente inadecuada. Es una forma de ofender gratuita y creo que mi partido no debe estar en esta dinámica".