Para subir los salarios Gonzalo Bernardos tiene una receta de mínimos que "el PSOE tiene la obligación de cumplir"

Gonzalo Bernardos afirma que "la reforma laboral del PP fue pésima para los trabajadores" y una de las consecuencias es que el poder adquisitivo de los trabajadores se mantiene estancado.

Si no se deroga la reforma laboral del PP Bernardos asegura que se "conformaría con que el Gobierno aprobase una serie de medidas para que los salarios ganen poder adquisitivo porque se necesita recuperar el poder adquisitivos perdido".

Para subir los salarios, el economista da una receta de mínimos como primar los convenios sectoriales por encima de los de empresa, que los trabajadores de la empresa principal cobren lo mismo que los de la subcontratada y sobre todo, reducir notoriamente el trabajo a tiempo parcial indeseado mediante bonificaciones fiscales y los contratos temporales; porque los trabajadores fijos -explica- cobran un 45'7% más de media que los temporales.

Para Bernardos "esto es lo mínimo que tienen que pedir los sindicatos al PSOE y el PSOE tiene la obligación de hacerlo". "Si no no será un partido de centro izquierda, será un partido liberal porque la situación actual del mercado de trabajo no puede seguir como está", afirma.