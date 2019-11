A tan solo unas horas para que la campaña toque a su fin, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado en Al Rojo Vivo que tenderá la mano al PSOE tras las elecciones. "Vamos a tender la mano al PSOE, a pesar de los reproches que ha habido, queremos dejarlos atrás", ha manifestado.

Iglesias ha asegurado que en la formación morada son conscientes de que "en un gobierno de coalición todos tendremos que ceder" y que están dispuestos a hacerlo. No obstante, ha dejado claro que en esta ocasión, no aceptarán veto alguno.

Así, preguntado por Antonio García Ferreras acerca de si contempla apartarse de nuevo y no formar parte de ese hipotético gobierno de coalición, Iglesias se ha mostrado rotundo: "No me estaría presentando a las elecciones", ha asegurado.

"No puedo traicionar a los que nos han votado, no puedo presentarme a unas primarias en mi partido y decir a millones de ciudadanos que nos apoyen para decir después que yo me retiro", ha argumentado el líder de Podemos, que ha zanjado: "Del mismo modo que no vamos a vetar a nadie del PSOE, no vamos a aceptar ningún veto".

"La primera opción de Sánchez es el PP"

Aunque, a su juicio, el discurso del candidato socialista en esta campaña "no se parece nada al Pedro Sánchez de 2016 y ni siquiera al de abril", Iglesias ha destacado que "a pesar de eso, este país se merece un gobierno de coalición que pueda mezclar nuestra valentía con la experiencia del PSOE".

Ello, a pesar de que se sigue mostrando convencido de que "la primera opción de Pedro Sánchez es el PP". En este sentido, ha señalado que el presidente del Gobierno en funciones hizo guiños a la derecha durante el debate de los candidatos. "Esa dureza con respecto a Cataluña era un gesto a la derecha", ha afirmado.

Así las cosas, ha reflexionado Iglesias, "la única posibilidad de que haya un gobierno de coalición es que salgamos muy fuertes de las elecciones del domingo".