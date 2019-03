Pablo Iglesias: "Podemos no sale a por medalla de plata, sale a ganar al PP"

HABLA DE "RESPONSABILIDAD DE ESTADO" POR SU PARTE

Pablo Iglesias ha dicho en 'Al Rojo Vivo' que Podemos quiere hacer lo que la izquierda no se ha atrevido. Por ello, afirma que no van "a dividir a nadie ni a quedar segundos". Además, destaca que "va a haber candidatos de Podemos en las próximas elecciones municipales". Sobre el debate interno en la formación, Iglesias insiste en que no es un "macho alfa" y que se debe a sus compañeros.