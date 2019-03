Pablo Iglesias: "Pido disculpas a todos aquellos que haya podido ofender mi lenguaje duro"

ASEGURA QUE DE LOS ERRORES TAMBIÉN SE APRENDE

El secretario general de Podemos, Pablo iglesias, ha pedido disculpas por la entrevista en la que arremetió contra IU: "Me arrepiento mucho del tono". Además, ha aclarado que sus diferencias no son con militantes como Alberto Garzón: "Con él me iría a un karaoke a cantar Pimpinela". Por otro lado, ha pedido "cierta prudencia" a Pedro Sánchez: "Podría haberse acordado de la bandera cuando aprobaron con el PP el artículo 135".