Oltra: "Voy a recurrir mi expulsión porque es una medida desproporcionada"

Las Cortes Valencianas podrían suspender a la diputada de Compromís, Mónica Oltra, durante un mes, por decisión del PP.



Oltra, que ha intervenido en 'Al Rojo Vivo', ha denunciado que, si se confirma, lo va a recurrir por considerarlo "inconstitucional, además se dicta por parte de una mesa que está desprestigiada y el presidente no tiene legitimidad para ocupar el cargo que tiene".



En este sentido, acusa a Juan Cotino de ser "el presidente del accidente de metro, ha enriquecido a las empresas de sus familiares, siempre ha tomado decisiones que le han beneficiado a él y a su partido". Además, destaca que "la legitimidad no sólo la dan los votos, sino que también la da la práctica política".



Oltra entiende que estaba en su derecho de "no abandonar la sala por una decisión injusta", explica que no pudo escuchar la indicación de Cotino y recuerda que lo ocurrido se produjo a raíz de palabras de Barberá, presente en ese momento pese a no asistir nunca a los plenos.

La diputada de Compromís reitera que el pueblo le ha dado su escaño y que hay parlamentarios que insultan y nunca se les llama la atención.