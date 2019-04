Odón Elorza: "Se está haciendo una leyenda sobre el desánimo de Pedro Sánchez"

CREE QUE EL PSOE NO HIZO BIEN LA OPOSICIÓN

"Lo que me preocupa es que la estrategia que sigue el PSOE no ha sido debatida en los órganos", afirma el diputado del PSOE Odón Elorza, que considera que "no se hizo bien la oposición entre 2011 y 2014, se dejó vivo a Rajoy".