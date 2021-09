Cristina Pardo e Iñaki López han visitado Al Rojo Vivo para presentar las novedades de Más Vale Tarde en esta temporada que cuenta con la pareja de presentadores.

Ferreras les ha preguntado cómo quieren que sea el programa de ahora en adelante y Pardo no ha dudado en repreguntar: "¿Cómo quieres tu que sea? A mí ya me has dado alguna clave y es que no puede ser que Iñaki hable y yo me ría, pero algo más habrá".

El director de Al Rojo Vivo no ha dudado en responder: "Que no sea un jolgorio permanente sería interesante, pero, ¿cómo quieres tu que sea?". Pardo no ha podido evitar seguir con la broma: "Quiero contar la actualidad más desenfadada que era como nos gustaba en Al Rojo Vivo cuando estaba yo".