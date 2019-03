Morales de Labra: "La luz subirá aproximadamente 20 euros al año"

La factura de la luz subirá un 2,3% en el primer trimestre. Jorge Morales de Labra, experto en regulación eléctrica, afirma que, según la media por la CNE de la factura de la luz de una familia, "el incremento será de 20 euros al año". Aun así, la subida del 11% que no se hará efectiva "se sabía". "El mercado, desde que Montoro retiró 3.600 millones de euros destinados a la tarifa eléctrica el 29 de noviembre, el mercado eléctrico se disparó y lo que no se entiende es que el Gobierno se llevara las manos a la cabeza".

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia afirmaba en un comunicado que "no procedía validar" la subasta eléctrica ante "la concurrencia de circunstancias atípicas y en un contexto de precios elevados en el mercado diario durante las semanas previas". Esto suponía la invalidación de la subasta eléctrica, y eso significa que la subida del 11% no se hará efectiva. Esto significa, según Morales de Labra, que no hay garantías de que en otras subastas no hubiera manipulación. "Lo único que sabemos es a través de un pequeño informe de la CNMC que lo que dice es que en la última subasta hubo poca presión competitiva, es decir, poca oferta. Pero un mercado no se suspende por "circunstancias atípicas" como dice la CNMC sino si un grupo de agentes se pone de acuerdo para fijar un precio y eso está por investigar".

Morales de Labra cree que "el Gobierno ha anulado un mercado y no se conocen las razones de esta anulación. Se ha decidido subir un 2,3% como se podría haber decidido otra cifra para ahora supuestamente seguir investigando".