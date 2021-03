El Partido Popular ha arremetido contra Inés Arrimadas, que ha asegurado este jueves que le dijo a Pablo Casado que no habría moción de censura en Madrid: "Teníamos un pacto, no íbamos a hacer nada" en Madrid "y Ayuso no ha cumplido el acuerdo", ha asegurado.

Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del PP, ha dicho en declaraciones a 'Al Rojo Vivo' que el problema de la líder de Ciudadanos "es que su palabra "ha dejado de valer nada, se ha convertido en un satélite de Pedro Sánchez, como lo es Unidas Podemos y ERC".

Según ha explicado, Arrimadas dijo hace unos días que bajo ningún concepto iba a romper los gobiernos "y lo que ha estado urdiendo desde hace meses es acabar con estos gobiernos": "No nos fiamos ni en el PP ni ningún español".

Al igual que ayer el secretario general del partido, Teodoro García-Egea, ha hecho un llamamiento para aquellos que estén decepcionados con Ciudadanos, se unan al Partido Popular.