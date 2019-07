Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana por Compromís, ha intervenido en Al Rojo Vivo para analizar la situación política actual tras la investidura fallida de Pedro Sánchez.

La política valenciana considera que en este proceso de negociación ha habido "mucha testosterona" y ha hecho alusión a Pedro Sánchez: "No se puede ir a un debate de investidura como si no tuviera mayoría o la verdad absoluta. Uno tiene que ir con humildad y, a ser posible, con los acuerdos".

Además, ha destacado la renuncia de Pablo Iglesias, que anunció que no entraría en el Gobierno de Pedro Sánchez para no entorpecer las negociaciones entre Podemos y el PSOE. "Si la excusa era su persona, dijo que se retiraba. Me parece un acto de generosidad política y responsabilidad que hay que tener en cuenta", ha destacado Mónica Oltra durante esta entrevista en Al Rojo Vivo.

En cuanto al voto de Joan Baldoví, diputado de Compromís, en la próxima jornada de investidura ha asegurado que "no dependerá de Podemos", sino de lo que el Gobierno ofrezca a los valencianos. "La financiación es importante porque de ella dependen los colegios, las listas de espera en los hospitales o la extinción de los incendios".