Mónica Oltra: "A Barberá le ocurre como a Aguirre, su tiempo ha pasado"

ASEGURA QUE PABLO IGLESIAS NO VA A DECIDIR EL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT

La candidata de Compromís a la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, se ha mostrado convencida en 'Al Rojo Vivo' de que "el PSOE no va a pactar con el PP". No obstante, también ha dejado claro que "el presidente de la Generalitat no lo va a decidir Pablo Iglesias, aunque tiene derecho a opinar". Por otro lado, ha defendido al candidato de su partido a la Alcaldía de Valencia, Joan Ribó, frente a Rita Barberá, a la que "le pasa como a Aguirre: se han desubicado y su tiempo ha pasado".