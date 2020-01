Tras la toma de posesión de los 22 integrantes del nuevo Ejecutivo de coalición, Miquel Iceta se ha mostrado "más ilusionado que otra cosa". "No quiere decir que no vaya a haber problemas y no quiere decir que no vaya a haber dificultades", ha puntualizado el primer secretario del PSC, quien no obstante ha sostenido que "era el momento de hacer un gobierno de coalición".

"Que la primera experiencia de coalición sea progresista y de izquierdas es un honor, una gran responsabilidad, pero vamos a salir adelante", ha añadido desde el Ministerio de Sanidad, donde se encontraba a la espera de que su compañero Salvador Illa recibiese la cartera de Sanidad de manos de la titular saliente, María Luisa Carcedo.

Por otra parte, preguntado sobre lo acordado con Esquerra para que la formación independentista facilitase la investidura de Sánchez, el líder de los socialistas catalanes ha valorado que son "oportunidades mucho más que riesgos". "El riesgo es no abordar el problema", ha agregado Iceta, para quien la mesa de negociación pactada con ERC es precisamente "la gran oportunidad".

Este Gobierno va a hacer de rompehielos

"Este Gobierno va a hacer de rompehielos, es el que va a abrir el camino al diálogo y, a partir del diálogo, estoy convencido, seguramente tardaremos, pero encontraremos una solución", ha augurado.

Por otra parte, Iceta ha recordado que en dicha mesa de negociación, conforme a lo acordado, "todo el mundo puede plantear sus reivindicaciones y sus posiciones". No obstante, ha apostillado que "la voluntad es llegar a un acuerdo" y que "sobre la autodeterminación no lo va a haber". "Las partes pueden plantear lo que quieran, pero creo que merece la pena encontrar puntos de encuentro y no encallarse desde el principio sobre los temas en los que la diferencia es más abismal", ha advertido.