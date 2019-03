Miguel Urbán: "Los círculos tienen que tener más peso, fuerza y decisión en Podemos"

NO CREE QUE LA SALIDA DE MONEDERO AFECTE A LA FORMACIÓN

Miguel Urbán, eurodiputado de Podemos, no cree que la salida de Juan Carlos Monedero vaya a perjudicar a la formación. "Cada día demostramos a pie de calle que nos preocupamos por la gente, por lo que afecta verdaderamente". Urbán asegura que Podemos no es sólo dos almas, en alusión a Monedero y a Errejón, sino que son más de 300.000 almas. "En Podemos lo que hay es debate, la pluralidad no es desunión". El eurodiputado insiste en que "Podemos está vivo" y apuesta porque los círculos tengan más peso, más fuerza y decisión. "Lo que toca ahora es ganar las elecciones y echar a la mafia".