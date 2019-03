Mestre: "Los miembros del Gobierno de Cospedal vienen a hacer negocio y a sacar tajada"

José Miguel Benito Notario, abogado, accionista y director de Abbigton Abogados, fue durante un año y medio una de las personas del equipo de Maria Dolores de Cospedal. No tenía experiencia en la materia, pero eso no supuso un problema para convertirse en Secretario de Sanidad de Castilla- La Mancha. Ni para concederle, según la SER, a una empresa muy particular, contratos por más de 36 millones de euros.

José Miguel Benito, entró en la secretaría de Sanidad de Cospedal en Julio de 2011. Estuvo un año y medio. Después se fue del Gobierno de Castilla-La Mancha a una empresa, CLECE. Según la SER, en ese año y medio en el que José Miguel Benito estuvo de Secretario le concedió contratos por valor de 36,5 millones de euros a la empresa CLECE. Contratos de servicios sanitarios auxiliares, servicios sociales y mantenimiento de centros de discapacitados y mayores. CLECE, la misma empresa en la que, al salir del gobierno de Castilla- La Mancha, él terminó trabajando. Y no tardó mucho, apenas 8 semanas.



Recuerda la Cadena Ser que estaría vulnerando la ley de incompatibilidades que impide que trabaje en una empresa con la que estando en el Gobierno haya contratado al menos durante dos años. Pues según la Cadena Ser, él niega haber vulnerado esa ley de compatibilidades, habla de los contratos que reconoce haber firmado con CLECE con esa empresa en su época de secretario de sanidad de Castilla La Mancha y lo justifica diciendo que eran contratos específicos y de poco dinero.Cristina Mestre, portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, afirma en Al Rojo Vivo que es un abuso tremendo y cada día se nota más que los miebros del Gobierno de Cospedal vienen a hacer negocio y a sacar tajada y es "intolerable que además diga que 36 millones es calderilla".

Mestre afirma que pediran explicaciones al Consejero de Sanidad que es íntimo de Benito y que les vinculan los mismos intereses que es "privatizar la sanidad y el afán por mantener ese juan palomo yo me lo guiso yo me lo como, concedo obras o servicios a las empresas y luego me devuelven el favor". Además, afirma que desde el PSOE de Castilla-La Mancha pedirán el cese de Echániz ya que "incurre en un incumplemineto dela ley de incompatilidades del Estado y de Castilla-La Mancha".