Mercedes Coghen: "He intentado no ser demasiado optimista porque no entendía el caso"

TRAS SER ABSUELTA EN EL 'CASO NÓOS'

"Estoy cansada y abrumada por todas las felicitaciones, estoy contenta", afirma Mercedes Coghen, exconsejera de Madrid 2016 que ha sido absuelta por el 'caso Nóos'. "Creo que jurídicamente no procedía mi ingreso en prisión, pero no he querido hacerme ilusiones nunca", explica.