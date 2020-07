El Ministerio de Hacienda va a ingresar 13.000 millones de euros a las comunidades autónomas, de los que una gran parte irá a Madrid. Un dinero que según la diputada de Más Madrid Mónica García habría que asegurar que "no se desvía" a la privatización "a la que acostumbra" el PP.

"Deberíamos estar reforzando nuestra Sanidad Pública porque somos la comunidad que menos invierte en ella por habitante", ha añadido.

La diputada ha explicado en Al Rojo Vivo que "lo que está demostrando el Gobierno de la Comunidad de Madrid es que no están capacitados para gobernar esta epidemia". Según García, desde su formación llevan "meses pidiendo que haya rastreadores, que la atención primaria y la salud pública sean reforzados y sin embargo Ayuso se ha puesto a construir un hospital de pandemias".

"Tenemos un Gobierno que tira de improvisación y sin embargo no se pone a trabajar. No está capacitado para gobernar su comunidad", ha añadido García, que ha asegurado que "en plena pandemia tenemos centros de salud cerrados, un tercio de rastreadores de los que serían necesarios, la comunidad que menos camas tiene en toda Europa, la que menos invierte en sanidad...".

"No les interesa el gobierno de la sanidad, por lo que no entendemos para que se presentan a las elecciones para gobernarla", ha añadido. En este sentido, la diputada ha asegurado que "no hay una sola medida que haya hecho bien el Gobierno de la señora Ayuso".

Sobre la cartilla covid, Mónica García ha insistido en que "no hay evidencia científica de que sirva para nada": "No nos merecemos ni los profesionales, ni los pacientes ni los ciudadanos que nos salgan con esta ocurrencia que lanzaron para ocultar que no son capaces de poner rastreadores en la comunidad de Madrid. Necesitamos 1.300 y tenemos 180 y 360 que han prometido".

Además, el Gobierno de Ayuso ha anunciado una nueva ley del Suelo. Un hecho que la diputada ha catalogado como una forma de "aprovechar la pandemia para lanzar una nueva ley de liberación del suelo".

"No han hecho una ley de salud pública, sino para liberalizar suelo. Las intenciones del Gobierno del PP y Ciudadanos son claras: no les interesa los servicios públicos, sino el ladrillo, la construcción...", ha insistido.