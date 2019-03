Marisa Gallero: "Bárcenas quiere explicarle al juez que no existe riesgo de fuga"

LA PERIODISTA QUE ENTREVISTA A BÁRCENAS, EN 'AL ROJO VIVO'

La periodista de 'ABC' que ha entrevistado a Luis Bárcenas en prisión, Marisa Gallero, asegura que el extesorero del PP se siente "atropellado" y no entiende por qué no está recibiendo las mismas medidas que se dan en otros casos. "Bárcenas quiere explicarle al juez que no existe ningún riesgo de fuga, ese es su máximo objetivo". El extesorero cree que la Fiscalía tiene algo contra él e insiste en que "al PP le viene bien que siga en prisión por motivos electorales".