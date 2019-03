Manuel Pimentel, sobre la petición de imputación de la Fiscalía: "No me lo esperaba, estoy seguro de mi inocencia"

GARANTIZA QUE NO HAY NADA ILEGAL

El exministro de Trabajo, Manuel Pimentel, ha confesado en Al Rojo Vivo que está "sorprendido" por la petición de la Fiscalía Anticorrupción a la juez María Núñez de imputar al exministro en el caso de los ERE irregulares: "No me lo esperaba, estoy seguro de mi inocencia". "Pongo mi brazo por los trabajadores, solicitaron una ayuda que era legal", ha explicado Pimentel, quien reconoce no conocer todavía el posible delito. "Garantizo que no hay nada ilegal", ha asegurado.