Miguel Uclés, presidente de la Plataforma de Bomberos Públicos de Galicia, ha afirmado que están en huelga indefinida porque no pueden "garantizar la seguridad de los ciudadanos de Vigo". "No tenemos las dotaciones, estamos en una situación totalmente caótica de plantilla. Nos falta un tercio de la plantilla y de lo dos tercios que hay la mitad en los próximos cinco años estarán jubilados así que no podemos garantizar la seguridad", ha denunciado en Al Rojo Vivo.

"En los últimos años no se ha sabido entender la situación de necesidad de fortalecer las plantillas y nos encontramos con una situación en la que no podemos trabajar con garantía y seguridad en Vigo que se está dando a entender que es una ciudad ejemplar y en seguridad en estos momentos no lo somos", ha criticado Uclés.

Asimismo, el portavoz de los bomberos ha señalado que como no pueden "garantizar los mínimos que hay que cumplir, se ha impuesto un decreto que obliga a doblar la jornada laboral, haciendo jornadas de hasta 48 horas seguidas y lo que está generando es una fatiga crónica que está llevando a un índice de bajas del 30%".