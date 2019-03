Laia Ortiz: "La pobreza energética afecta a más de 4 millones de personas en España"

Laia Ortiz, diputada de Izquierda Plural, cree que el Gobierno no entiende realmente que supone el 'tarifazo' eléctrico para los ciudadanos. Ortiz insiste en que la situación actual del sistema eléctrico no viene de ahora, pero "la reforma enérgetica del Partido Popular ha empeorado la situación notablemente".



La diputada de Izquierda Plural recuerda que el déficit tarifario tiene su origen en la época de Rato. Considera que la reforma energética del Gobierno penaliza a las energías renovables y a los consumidores. "Tenemos un mercado energético que no es libre, ni competente, ni transparente, provocando subidas en el precio de la luz".



Izquierda Plural planteó en el Congreso no cortar la luz, el gas y el agua durante el invierno a las familias con dificultades económicas. Sin embargo, el Partido Popular se opuso a este pacto energético navideño. "La pobleza energética afecta a más de 4 millones de personas en España. La luz es un servicio esencial que debe estar garantizado por la Administración", explica Ortiz.