La respuesta de Margarita Robles a la acusación de "prácticas mafiosas" en el PSOE: "Se han dicho cosas objetivamente reales"

TENSIÓN EN EL PSOE ANTE LAS PRIMARIAS

La diputada del PSOE y partidaria de la candidatura de Pedro Sánchez asegura en ARV que "no es necesario ofender a nadie" y asegura tras la acusación del alcalde de Calasparra que no comparte "las formas, pero se han dicho cosas objetivamente reales". "Prácticas mafiosas me parece una expresión un poco excesiva", ha puntualizado admitiendo que "Rajoy es presidente en una parte importante por el PSOE".