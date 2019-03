La justificación de Junqueras sobre por qué "no" han vulnerado la ley: "El Constitucional no es un tribunal"

DEFIENDE QUE EL REFERÉNDUM ES LEGAL

El vicepresidente de la Generalitat asegura en Al Rojo Vivo que no han vulnerado la ley porque "no hay ningún órgano político de un estado que pueda prohibir la aplicación los principios del derecho internacional" y señala que "los ciudadanos tienen derecho a decidir con el voto". Dice que "el Tribunal Constitucional no es un tribunal, es un órgano de designación política".