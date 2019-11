El exministro y expresidente del Congreso José Bono asegura que no echa de menos "en absoluto" la primera línea de la política. No obstante, ha recalcado en Al Rojo Vivo que está "muy a gusto en el PSOE" y se ha pronunciado sobre el preacuerdo de gobierno firmado con Unidas Podemos, una opción de gobierno que no es su favorita pero que, a su juicio, es la única posible.

Así, ha defendido el cambio de opinión de Pedro Sánchez con respecto a la formación morada. "No vale la pena negar que ha habido cambios", ha admitido. "Sí, él ha cambiado de opinión, pero el 10 de noviembre ocho millones de españoles cambiaron de opinión", ha matizado.

"Me parece que otros gobiernos serían deseables, él [Pedro Sánchez] deseó uno con Ciudadanos y lo llegó a firmar, pero no es posible", ha reconocido Bono sobre la coalición PSOE-Podemos, argumentando que "Ciudadanos ha desaparecido y el PP nos insulta permanentemente".

En este sentido, se ha mostrado especialmente crítico con la formación que lidera Pablo Casado, de la que ha dicho que "da un poco de asquito [sic]".

"El PP de la manita de Vox en las comunidades autónomas, con esa historia de corrupción que le costó el gobierno, no es un bizcocho de canela que tengamos que aplaudir", ha afirmado, añadiendo que "un poco de humildad no les viene mal". En lo que respecta a Vox, el exministro socialista ha considerado que "es una escisión del PP".

No obstante, ha apostillado que si la coalición con Unidas Podemos "es el único gobierno posible, tendremos que llegar a acuerdos y poner líneas rojas". En este sentido, ha señalado que "no se puede predicar desde el Gobierno el odio social" y que "la teoría de Podemos del referéndum anticonstitucional no se puede defender desde el Gobierno".