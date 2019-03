Jorge Verstrynge: "La putrefacción de la casta gobernante favorece la campaña de Podemos"

El exsecretario general de Alianza Popular y profesonr en la Universidad Complutense, Jorge Verstrynge, ha hablado en 'Al Rojo Vivo'. Acerca de la situación de la derecha, tras las críticas al Gobierno de Mariano Rajoy por su gestión sobre Cataluña, ha dicho que "hay manifestaciones bastante aisladas, no hay riesgo de fractura" y ha explicado que "se ha practicado por parte de la derecha española un viejo lema basado en: 'nada a la derecha', lo que implica incorporar personas impresentables desde un punto de vista democrático".

En esta situación, Verstrynge ha interpretado que "la culpa es de los españoles al dejar hacer un montón de cosas, se ha dejado a los dirigentes gobernar en lugar de mostrar interés directo por ello".

Sobre la posición de Rajoy, Vestrynge considera que "debería haber apostado por hablar con los catalanes en lugar de decir que no al diálogo", pero ante su negativa, se ha celebrado la consulta. Además, ha agregado que "una consecuencia de la política absurda llevada a cabo desde Madrid es el hecho de que Artur Mas esté subiendo como la espuma".

No obstante profesor ha añadido que la denuncia a Mariano Rajoy hecha por Vox por no cumplir sus funciones como presidente de Gobierno, no lleva a ningún lado debido a la falta de fuerza política de la formación.

Ante el auge de Podemos, que figura como primer partido en intención de voto en el último barómetro del CIS, Jorge Vestrynge destaca que "es una pena que el país esté tan podrido y la casta gobernante putrefacta, de manera que es extremadamente fácil para los simpatizantes y directores de Podemos la campaña".

"Ojalá el país fuera limpio y hubiera que defender puntos programáticos no relacionados con la corrupción, pero la situación es lo que es, han dejado que el país se pudriera", ha sentenciado Vestrynge.