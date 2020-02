Vox ha cargado contra Jordi Évole después de que este bromeara en 'El Hormiguero' sobre Santiago Abascal, de quien dijo que "un hostión le vendría bien". Una "manera de hablar, en un programa de humor, en un tono de broma", según ha explicado el presentador en Al Rojo Vivo, por la que se le han echado encima "todas las tropas tuiteras y no tuiteras de la ultraderecha".

En este sentido, el presentador ha criticado que el fragmento del programa que estas han difundido está sacado de contexto. "Me acusan de un delito de odio y de incitar a la violencia", ha indicado Évole, que ha aseverado que "quien incita a la violencia son ellos cuando cogen un vídeo, lo recortan y lo paran en el punto en que ellos quieren".

"Evidentemente yo no quiero darle ningún hostión a nadie", ha añadido Évole, que incluso ha relatado que confrontó al respecto al diputado de Vox Ignacio Garriga, a quien se encontró en un avión. "Le dije 'poned el vídeo entero' y me contestó, tal cual, 'no, no, ponemos lo que nos interesa'" , ha afirmado.

"Que vean todo el corte entero y que no cojan solo una parte, la que les interesa, para hacer todo el daño del mundo y generar odio, que es lo que ellos están denunciando", ha reivindicado el presentador de Lo de Évole.

"Lo que no quiero es que se cojan unas palabras mías para que las interpreten según sus intereses políticos", ha concluido Évole, que ha reprochado a Vox que utilice "constantemente" polémicas "estériles" como esta "para tener caliente la olla". "Ojalá un día la olla se enfríe y en este país podamos vivir con un poquito más de tranquilidad", ha sentenciado.