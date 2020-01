Para el magistrado Joaquim Bosch, la decisión de la Justicia belga de suspender la euroorden contra el expresident Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín es "lógica".

"Deriva de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dijo que los candidatos que fueron proclamados en junio automáticamente tienen la condición de eurodiputados", ha explicado, en referencia al fallo judicial en el que este tribunal se pronunció sobre la inmunidad parlamentaria de Oriol Junqueras. "De hecho, el Parlamento Europeo ya les concedió las credenciales", ha recordado el miembro de Jueces y Juezas para la Democracia.

Así las cosas, ha explicado, "mientras no se levante la suspensión -el Tribunal Supremo puede pedir que se levante esa suspensión y está claro que lo va a hacer- son inmunes, no se pueden ser perseguidos policial ni judicialmente y por tanto la euroorden no se puede llevar adelante, puesto que gozan de todos estos sistemas de protección del Parlamento Europeo".

En cuanto a si la Junta Electoral Central decidirá hacer efectiva la inhabilitación del actual president de la Generalitat, Quim Torra, tras la condena del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Bosch ha recordado que esta sentencia no es firme. "Mientras no sea firme, que se lleve a cabo la inhabilitación podría chocar con derechos fundamentales muy básicos en una democracia, como el derecho de participación política y de representación democrática", ha advertido.

"Cada vez que se ha forzado la máquina con interpretaciones restrictivas de esos derechos fundamentales, nuestro país se ha llevado reveses importantes", ha añadido. "Algunos atajos son peligrosos y no nos dejan en buen lugar ante los organismos europeos", ha concluido.