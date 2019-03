Joan Tardà: "Lo que no pudo Franco, no lo podrá Wert"

CONSIDERA AL MINISTRO UN "IGNORANTE DE LA REALIDAD CATALANA"

El diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà ha explicado en 'Al Rojo Vivo' su opinión sobre las afirmaciones del ministro Wert comparando el trato del castellano en Cataluña con el que recibió el catalán durante el franquismo: "El señor Wert no es inculto, sino ignorante de la realidad catalana". Tardà, que explotó en el Congreso y fue obligado a abandonar la tribuna, asegura que "el ministro sabe muy bien lo que está haciendo: Os vamos a dividir, os vamos a fracturar", pero cree que "Lo que no pudo Franco, no lo podrá Wert".