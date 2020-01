El PP ve como "un peligro" a Pedro Sánchez. Una postura que el portavoz de la formación en el Senado, Javier Maroto, ha argumentado en Al Rojo Vivo alegando que el líder socialista "es el presidente que quiere Otegi", "el presidente que quiere Rufián" y "el presidente que quiere Pablo Iglesias". "Son tres ejemplos muy gráficos de por qué Sánchez es un peligro para España", ha aseverado.

Maroto ha defendido que el PP "ha buscado la opción de que no hubiese un gobierno con Podemos ni con independentistas", pero que Sánchez "dejó claro a Pablo Casado que no es capaz de renunciar a nada y que lo que quiere es el gobierno que está conformando".

Sin embargo, preguntado acerca de si el PP apoyaría un gobierno en solitario del PSOE si Sánchez renunciase a Unidas Podemos y a sus acuerdos con el independentismo, Maroto ha aseverado que "no cabe esa opción, no cupo desde la noche electoral".

Ante la cuestión de cómo gobernaría entonces Sánchez, sin la abstención del PP, Maroto ha asegurado que "podría gobernar el PSOE con los votos de Arrimadas y de Pablo Iglesias". "Si suma PSOE, Podemos, Ciudadanos y Navarra Suma, tiene la investidura hecha", ha asegurado, a pesar de que, a priori, esos números no permitirían la investidura.

"El PP no se fía de Sánchez porque tiene en la cabeza gobernar con los mismos y el mismo programa que utilizó en la moción de censura", ha insistido Maroto, "por eso no le vamos a apoyar". "A estas alturas de la investidura, no hay ninguna duda que despejar: nuestro voto es en contra de esta investidura Frankenstein", ha zanjado.