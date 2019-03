Javier Clemente, exseleccionador: "Claro que hay favores a cambio de votos en la RFEF"

LA GESTIÓN DE VILLAR Y PADRÓN EN LA RFEF

"Yo he comprado a muchos periodistas y no le he dado un duro a ninguno", afirma el exseleccionador español Javier Clemente, que reconoce la compra de votos para la Presidencia de la RFEF, pero insiste en que se trata de favores a las federaciones no de dinero. "Siempre tienes que favorecer a alguien", apunta.