Javier Casqueiro: "Algunos ministros creen que la labor de Soraya es mejorable"

ASEGURA QUE RAJOY BUSCA NUEVO PORTAVOZ DEL GOBIERNO

El corresponsal político de 'El País' Javier Casqueiro ha asegurado en 'Al Rojo Vivo' que Mariano Rajoy busca sustituto como portavoz para Soraya Sáenz de Santamaría: "No publicaríamos algo así si no tuviéramos información viable". "El presidente dijo a un grupo reducido que tenían un problema de comunicación", asegura, y añade: "La vicepresidenta apenas se ha expuesto y dispone de mucho poder". Para Casqueiro, "parece lógico que haya cambios en la cúpula del PP", y es que "es un clamor que el PP no ha funcionado bien esta legislatura".