Isabel Rodríguez: "El PSOE no tiene ningún problema en acudir a las urnas"

ACUSA A PODEMOS DE NO QUERER SENTARSE A HABLAR

La portavoz adjunta del PSOE en el Congreso, Isabel Rodríguez, ha defendido Al Rojo Vivo que el PSOE no tiene problemas para ir a nuevas elecciones, pero explica que el problema lo tiene el país, ya no tendríamos Gobierno hasta septiembre. También acusa a Podemos de no querer sentarse a hablar.