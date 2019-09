Ione Belarra piensa que "el PSOE está donde quería estar", que en su opinión era la repetición electoral. La portavoz tiene esta opinión porque "si hubieran querido negociar, habríamos retomado las negociaciones en septiembre en el punto donde las dejamos en julio".

Desde Unidas Podemos consideran que los socialistas quieren regresar al bipartidismo y eso supone "no saber cómo ha cambiado el país desde el 15M y el 8M". Además, cree que "más fácil no lo podían tener" porque Podemos ofreció un gobierno de coalición del que saldrían si no funcionaba tras los presupuestos.

Ione Belarra piensa que Unidas Podemos no ha parado de intentarlo hasta el último minuto pese a que el PSOE "estaba pensando en elecciones" como piensa que confirman las declaraciones "en clave electoral" de Sánchez desde Moncloa.