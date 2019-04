Íñigo Errejón no se replantea su futuro en Podemos: "No me veo en otra formación política"

INSISTE EN QUE "PODEMOS ES LA HERRAMIENTA, NO EL OBJETIVO"

"No me planteo que la gente tenga que elegir entre Pablo y yo", apunta el responsable de la Secretaría Política en Podemos Íñigo Errejón, que afirma que no se replantea su futuro en la formación. "Estoy profundamente orgulloso del trabajo que realizo en Podemos, pero hay cosas que mejorar".