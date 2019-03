Íñigo Errejón: "La falta de credibilidad del PP se debe a su corrupción y no a Podemos"

RESPUESTA A CRÍTICAS DE LOS PARTIDOS TRADICIONALES

El representante de Podemos, Íñigo Errejón, ha dicho en 'Al Rojo Vivo' que "si los partidos tradicionales hubieran hecho las cosas bien no hubiera hecho falta una iniciativa que procede de fuera de la Política para reivindicar el papel de las instituciones". Además, ha subrayado que su formación no quiere "hacer una enmienda a la totalidad", sino apostar por "recuperar lo mejor del modelo de convivencia y solucionar las cuestiones que no funcionan bajo la asesoría de profesionales".