Inés Arrimadas, sobre el 'Sí se puede' de Rivera: "El 'Yes, We can' de Obama no se lo ha inventado Pablo Iglesias"

SEÑALA QUE EL LÍDER DE PODEMOS NO TIENE EL COPYRIGHT DE LA EXPRESIÓN

Arrimadas analiza la situación política y electoral en Andalucía, donde señala que "el bipartidismo es muy fuerte". No obstante, vuelve a aludir a las encuestas para señalar que C's "no para de crecer en intención de voto". Sobre el 'Sí se puede de Rivera, Arrimadas dice que "el copyright no lo tiene Pablo Iglesias".