Inés Arrimadas: "Lo más importante para Artur Mas es salvar su carrera política"

ASEGURA QUE "NO HA CAMBIADO NADA DESDE EL 27S"

Inés Arrimadas portavoz de Ciudadanos en la Generalitat analiza la situación catalana en Al Rojo Vivo. Afirma que "desde el 27S no ha cambiado nada en Cataluña porque Mas sigue diciendo que tiene que ser presidente y la CUP no quiere". Defiende que "Mas no ha aceptado que su carrera política ha terminado".