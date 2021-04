"Libertad no es tomarte una caña o no encontrarte con tu ex. Libertad es, que si has nacido en una familia con pocos recursos, puedas tener una educación que te permita ir a la universidad". Esta es la respuesta que Pablo Iglesias ha dado a Isabel Díaz Ayuso después de que esta reconociera que "en Madrid se paga mucho pero puedes ir a tomar una cerveza".

Y es que la candidata del PP a las próximas elecciones autonómicas lleva días defendiendo la máxima de "vivir a la madrileña". Hoy mismo ha reconocido en una entrevista en 'Onda Cero' que en Madrid "la vida es sacrificada y tiene dificultades", pero "puedes salir hasta altas horas de la noche".

La presidenta madrileña también considera que es un privilegio "poder cambiar de empresa o de pareja y no encontrarte nunca más a tu exjefe o tu exnovio" porque en esta ciudad "hay mucha densidad de población". Algo que, dice, no pasa "en otras capitales de provincia como Ávila".

Unas declaraciones a las que el exvicepresidente del Gobierno ha respondido de manera tajante desde Al Rojo Vivo. Para él, la libertad "no es tomarte una caña", sino poder ir a la universidad, "ir a un hospital y que te puedan curar o tener acceso a la vivienda". "Eso es la libertad, y no lo que dicen los aliados de los fascistas", ha añadido al respecto.

En la misma línea se ha pronunciado Mónica García. Para la candidata de Más Madrid, "vivir a la madrileña no es lo que ofrece Ayuso, poder pisotear al prójimo y vivir con la ley de la selva", sino que es "la solidaridad, la empatía y el cuidado del otro".