"Había padres pidiendo ayuda para encontrar a sus hijos", así fueron los instantes después al atentado en Mánchester

EL ATAQUE EN EL MANCHESTER ARENA SE COBRA 22 VIDAS

Alberto Lorenzo, un trabajador español en Mánchester, ha descrito en ARV los momentos posteriores al ataques. "Un helicóptero sobrevolaba el cielo de la ciudad inglesa, con la confusión los niños no encontraban a sus padres", ha dicho. Además, ha añadido que "había padres que pedían ayudas porque no no podían encontrar a su hijos".