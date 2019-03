"No me gusta nada que vengan observadores europeos a Gibraltar para mirar"

El PSOE ha pedido en los últimos días más diálogo sobre el conflicto entre España y Reino Unido por la soberanía de Gibraltar, sin embargo, el gobierno de Cameron no quiere hablar con Mariano Rajoy. ¿Cuál es la solución? "La solución es el diálogo, y este debería haber sido bilateral. Esto arranca con una decisión intolerable del ministro Picardo de lanzar unos bloques de hormigón a la bahía que perjudica al medio ambiente y a los pescadores", explica Elena Valenciano.

"Esos bloques debían estar previstos antes, me gustaría saber si el Gobierno de España sabía si eso iba a producirse y si no se pudo alcanzar una solución con Gibraltar y con el Gobierno del Reino Unido. Una vez que se tomó una decisión muy perjudicial para los intereses de España, el gobierno debía haber forzado el diálogo más que haber seguido haciendo una política de gestos", asegura la política socialista.

"Desde el primer día nosotros dijimos que íbamos a apoyar al Gobierno en este conflicto, pero podemos discrepar de la manera en la que el Gobierno se ha manejado. El PSOE trabaja en apoyar al Gobierno en nuestra soberanía legítima de Gibraltar, pero hay políticas del día a día que hay que resolver", reflexiona la vicesecretaria general del PSOE.

"A mí no me gusta nada que vengan observadores europeos a mirar. La primera decisión era que venían observadores a ver como manejábamos el control de la verja. Eso no me gustó nada. Finalmente hemos conseguido que no vengan solo a eso".