"Griñán quiere ser ejemplar, no como el presidente implicado en el 'caso Bárcenas'"

"Hay un acuerdo de gobierno firmado entre PSOE e Izquierda Unida, y ahí radica la importancia de este tiempo político y de la nueva etapa que se abre desde este momento. Tendremos que adquirir nuevos compromisos de cara al futuro, muy especialmente a los retos y desafíos que tiene nuestra Comunidad Autónoma en temas como empleo, salud, servicios públicos o educación; lo que interesa a la gente", explica Diego Valderas.



Según el vicepresidente de la Junta de Andalucía, "el presidente Griñán ha tenido una propuesta y una decisión acertada, valiente y ejemplar. Se marca una vez más la diferencia en el conjunto de Andalucía en un tema como el de los ERE con la decisión de un presidente que quiere ser ejemplar y no como el presidente del ‘caso Bárcenas’, más allá de que esta decisión ha pesado junto a otras en términos de renovación, regeneración institucional y también en el terreno familiar".



"Sobre la defensa de los imputados en el caso de los ERE no hay ninguna decisión tomada por la Junta de Andalucía ni hay previsiones de que se tome de cara al futuro. Lo que sé es que hay un proceso abierto y no se sabe el alcance que puede tener".



En los últimos días se ha conocido otro escándalo que afecta a UGT Andalucía. El sindicato estaría falsificando facturas para desviar dinero destinado a la formación de parados a otras cosas como casetas en la Feria de Abril. "No puedo compartir que hasta este momento no haya salido a dar explicaciones la propia UGT por lo que de desagradable tiene el asunto. Por parte de la Junta de Andalucía seguimos manteniendo el aspecto de tolerancia cero frente a la corrupción en cualquier forma. Hay que poner luz, transparencia y taquígrafos sobre una situación que sólo conduce al desprestigio de la política".



Cayo Lara deja en manos de Izquierda Unida Andalucía el hecho de llevar este conflicto a los tribunales, algo que Valderas confirma: "Ese aspecto ya está en los tribunales. A partir de ahí habrá que pedir las explicaciones pertinentes y el que haya metido la mano tiene que recibir las responsabilidades penales o políticas".