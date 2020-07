El presidente de Castilla-La Macha, Emiliano García-Page, ha destacado este lunes que en las últimas tres semanas hemos dejado de hablar de "comisiones ilegales cobradas por el rey" para empezar a hablar de "donaciones".

García-Page ha recordado que las comisiones ilegales son "claramente delito", no así las donaciones, que harían más difícil extraer una conclusión jurídica, y ha señalado que fuentes "muy bien informadas" le han asegurado que no so trata de comisiones ilegales, sino de donación.

Según ha publicado este lunes 'El Español', el banco suizo del rey Juan Carlos apuntó que los 65 millones fueron "un regalo por la tradición saudí" y García Page ha señalado que "podremos pensar lo que queramos, pero la conclusión jurídica va a ser muy difícil de extraer".

El presidente manchego ha asegurado que le gustaría que este asunto se aclarara porque considera que el rey Juan Carlos "ha sido de los que ha aportado a la historia de España" y ha señalado que le parece "tremendo" que sentenciemos tantos años de democracia y transición. "Pero todo el mundo tiene que responder y todo tiene que quedar claro", ha insistido.

García-Page también ha defendido que el rey Felipe está haciendo un trabajo "excepcional" desde el punto de vista institucional y que le gustaría que las cosas fueran en un orden en el que este país no se convulsionara, pero ha reiterado que no estamos en democracia para que queden impune abusos de la confianza y del cariño de la gente.