Pfizer ha anunciado que su vacuna contra el coronavirus tiene una efectividad superior al 90%. ¿Puede suponer esta noticia el principio del fin de la pandemia?

Para el periodista Josep Corbella esta "es una noticia extraordinaria, mejor imposible", pero lanza una advertencia: "Los datos son preliminares, el ensayo clínico no ha terminado".

Además, destaca que estos resultados, "se han comunicado a través de un comunicado de prensa" y no por medio de una publicación científica. "Por lo tanto, hay que esperar a los datos definitivos", ha señalado en Al Rojo Vivo.

En cualquier caso, ha destacado, "la primera impresión es que esto es extraordinario, es mucho mejor de lo que se esperaba". Corbella, que se ha referido a la carrera por la vacuna en estos últimos meses como "una carrera de obstáculos", ha recordado que, en la "recta final", persistía un obstáculo: la eficacia.

"Este obstáculo lo ha superado limpiamente con este 90% que es mucho mayor de lo que esperábamos", ha precisado, sobre los resultados anunciados este lunes por Pfizer.

No obstante, ha precisado, "esto no significa que sea la vacuna más avanzada", sino que otros desarrolladores como AstraZeneca, Moderna y Johnson & Johnson han diseñado sus ensayos "de manera diferente y no pueden presentar resultados preliminares".

"Pfizer lo hizo de manera que pudiera ser la primera en presentar resultados" y hacerlo "antes de terminar" el ensayo, ha señalado el periodista.

Dosis de la vacuna para España

Los resultados, no obstante, "son muy buenos" y son importantes para España y Europa. En este sentido, Corbella ha recordado que "Europa ha cerrado la compra de 200 millones de dosis" con Pfizer, "de los cuales unos 20 millones en principio llegarán a España, lo que permite vacunar a 10 millones de personas".

"No hay calendario, no será de manera inmediata", ha advertido Corbella sobre esa potencial vacunación.

"Esto no resolverá la epidemia en esta temporada, porque la distribución durará unos meses, pero en el punto en el que estamos, con todas las precauciones, es una noticia extraordinaria", ha concluido.