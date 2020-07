El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha expresado este miércoles en 'Al Rojo Vivo' que ya que en anteriores la Mesa del Congreso ha vetado las peticiones de creación de una comisión de investigación sobre si el rey Juan Carlos cobró comisiones ilegales, esta vez van a centrarse en si "alguien presuntamente las ha pagado".

Ocho grupos parlamentarios, entre los que se encuentra su formación, ha presentado este miércoles una petición para investigar la construcción del AVE a La Meca obviando el nombre del rey emérito.

Errejón ha recordado que la Constitución española establece que le corresponde al Parlamento la función constitucional de controlar al Gobierno y ha asegurado que en este caso están preguntando "si hubo empresas públicas que en la construcción del AVE La Meca incurrieron en prácticas ilegales".

En este sentido, ha puesto de manifiesto que la Fiscalía suiza ha abierto una investigación para dirimir si es así y que parece que también ha abierto diligencias la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Especulación sobre las supuestas comisiones

"En otras ocasiones se ha vetado porque parece que la democracia en este país no llega a determinadas instituciones", ha lamentado Errejón al tiempo que aseguraba que "hay mucha gente que ha especulado sobre si el rey emérito habría cobrado comisiones o pagos en 'B'": "Si ha cobrado es porque alguien lo ha dado, no nos dejan investigar sobre el que ha cobrado, vamos a preguntar sobre si alguien presuntamente lo ha dado", ha indicado.

Errejón ha rechazado que se trate de una discusión sobre la forma de Estado en España y ha asegurado que si lo fuera monárquico tendría "el doble de interés en que no hubiera ninguna sombra de duda".

"La discusión no es sobre Monarquía o República, es sobre si todos los españoles somos iguales ante la ley o si algunos, por como se apellidan, no se puede preguntar sobre ellos y no se puede investigar lo que hacen", ha señalado. "Vamos a ver si esta vez no nos encontramos con un veto y nos dejan hacer nuestro trabajo como parlamentarios", ha concluido Errejón.